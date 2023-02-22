Майже одружені: дивитися 10 серію онлайн (ефір від 17.02.2023)

Дивіться у 10 серії серіалу Майже одружені 2023: перфекціоністка Єва зазвичай ніколи не запізнюється, але, схоже, весілля стало єдиним винятком із правила. Її наречений Антон помітно нервує, адже півроку тому кохана відмовила у його пропозиції через сумніви. Ще й батьки підливають олії у вогонь, адже їм не подобається пихата дівчина з інтелігентної родини. Невже вона справді втекла від нього? Чи наречена потрапила в якусь халепу? Дивіться у серіалі Майже одружені 10 серія від 17.02.2023.
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