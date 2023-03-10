Майже одружені: дивитися 15 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)

10 марта 2023 20:04 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Майже одружені: дивитися 15 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)
Майже одружені: дивитися 15 серію онлайн (ефір від 03.03.2023)
youtube.com/@stbua

3 березня на каналі СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 15 серія серіалу Майже одружені 2023. 15 серію серіалу Майже одружені від 03.03.2023 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 15 серії серіалу Майже одружені 2023: п'ять років тому коханий Інни безслідно зник, через що вона довго страждала на депресію і не вірила, що зможе знову полюбити. Але, на щастя, у її житті з'явився дбайливий і добрий Макс. Якось закохані вирішили перейти на новий рівень стосунків, тому юнак зробив дівчині пропозицію. Але в найромантичніший момент Інна отримала повідомлення із погрозами: якщо вона погодиться, її наречений загине! Що дівчина зробить у цій ситуації? Навіщо комусь її шантажувати? І чи причетна до цього подруга, яка раніше любила Макса? Дивіться у серіалі Майже одружені 15 серія від 03.03.2023.

15 серію серіалу Майже одружені дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Майже одружені 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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