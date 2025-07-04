МастерШеф 15 сезон 14 випуск від 31.05.2025 дивитися онлайн

4 липня 2025 14:06 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 15 сезон 14 випуск від 31.05.2025 дивитися онлайн
МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025
Пресслужба каналу СТБ

31.05.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 14 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 14 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 31.05.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 14 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: аматори за декілька кроків від фінішної прямої! Тиждень на проєкті розпочнеться з конкурсу під кодовою назвою «зіпсований телефон». На початку випробування на кухні залишаться по одному представнику з кожної команди, інші – полишать кухню. Перші представники команд скуштують страви-взірці від суддів проєкту і приготують по одній їх копії, у кожної команди буде своя страва. Далі – перші представники лишають кухню і йдуть до кімнати з моніторами, а звідти споглядають за своїми наступниками. Наступні учасники куштуватимуть страви перших, робитимуть їхні копії та також переходитимуть в кімнату з моніторами. Далі йтимуть останні учасники та готуватимуть копії попередників. Судді скуштують лише останні версії страв. Чи будуть вони  хоч трохи нагадувати страви суддів? Та чи впораються аматори? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 14 випуск від 31.05.2025.

14 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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