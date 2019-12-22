Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Штат Колорадо - смотреть онлайн 13 выпуск от 22.12.2019
22 декабря на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 13 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.
Ведущие Настя Ивлеева и Андрей Бедняков продолжают путешествовать по Америке. Следующая точка на карте – красивый штат Колорадо и его загадочная столица – город Денвер.
Здесь богатый турист будет разъезжать на мощном пикапе – «Шевроле Колорадо», поселится в роскошном особняке – бывшем святилище и отведает колорадскую традиционную кухню – горные устрицы. А бюджетный турист сначала обойдет загадочные достопримечательности Денвера, а потом отправится в соседний городок – Маниту Спрингс, где его будут ожидать необычные гонки на гробах и потрясающей красоты «Сад богов». И завершится колорадский уик-энд грандиозным празднованием Хэллоуина!
13 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.