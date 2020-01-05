Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Гвадалахара. Халиско - смотреть онлайн выпуск от 05.01.2020

5 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.

Легендарные телепутешественники Настя Ивлеева и Андрей Бедняков на этот раз доберутся до Штата Халиско, который называют «жемчужиной Мексики».

Ведущий с неограниченным бюджетом проплывет по мексиканскому бездорожью на корабле, примет участие в боях «луча либре», познакомится с мексиканской королевой реслинга и побывает на производстве текилы. Текилы будет так много, что путешественнику достанется агавомобиль, отель-бочка, текильная еда и безумное похмелье, с которым ему поможет справиться местный шаман. А туриста со ста долларами ждет визит на кладбище, река-убийца, ночной парк смерти и путешествие на таинственный остров Скорпиона!

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.