Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Тихуана - смотреть онлайн выпуск от 12.01.2020

12 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.

Легендарные телепутешественники Настя Ивлеева и Андрей Бедняков на этот раз доберутся до одной из самых скандальных границ мира – границы Мексики и США.

Этот уикенд они проведут в городе мигрантов и депортированных – Тихуане. Кто попробует краба-марсианина? Кто попадет в ДТП посреди пустыни? И кому откроется тайна целого подземного города?

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.