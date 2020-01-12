Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Тихуана - смотреть онлайн выпуск от 12.01.2020

12 января 2020 11:00 Александр Кива
Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Тихуана - смотреть онлайн выпуск от 12.01.2020
Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Тихуана - смотреть онлайн выпуск от 12.01.2020

12 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков

Легендарные телепутешественники Настя Ивлеева и Андрей Бедняков на этот раз доберутся до одной из самых скандальных границ мира – границы Мексики и США.

Этот уикенд они проведут в городе мигрантов и депортированных – Тихуане. Кто попробует краба-марсианина? Кто попадет в ДТП посреди пустыни? И кому откроется тайна целого подземного города?

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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