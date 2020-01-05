Орел и решка. Чудеса света: Большой Барьерный риф - смотреть онлайн выпуск от 05.01.2020
5 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.
В этот уикенд Антон Зайцев и Алина Астровская отправятся в Австралию, чтобы увидеть природное чудо – Большой Барьерный риф.
Большой Барьерный риф – это 2500 километров в длину коралловых садов, которые стали домом для тысячи рыб и диковинных тварей – от миллиметрового планктона до гигантских синих китов. Турист с «золотой» картой арендует транспорт, который доставит его в секретные коралловые бухты, увидит пляж с самым белым песком в мире, потискает главные австралийские символы – кенгуру, коалу и вомбата. И отправиться в специальный тур, чтобы увидить Большой Барьерный риф во всей красе. А вот ведущему со 100 долларами придется заработать еще больше денег, чтобы посмотреть это чудо света. Два дня он будет выживать на копейки и искать, где бесплатно пообедать, бесплатно переночевать и как бесплатно передвигаться. Все ради того, чтобы увидеть подводное царство, каких больше в мире нет.
Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.