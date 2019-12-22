Орел и решка. Чудеса света: Пирамиды майя - смотреть онлайн 17 выпуск от 22.12.2019

22 декабря 2019 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Пирамиды майя - смотреть онлайн 17 выпуск от 22.12.2019

22 декабря на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 17 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

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Смотрите в 12 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света

В этот уик-энд Антон Зайцев и Алина Астровская прилетели на мексиканский полуостров Юкатан, чтобы разгадать тайны древних майя. Весь мир до сих пор бьется над этой древней загадкой. У этих людей не было колеса, они не знали металла и не держали вьючных животных, но как им удавалось возводить такие огромные небоскребы власти – пирамиды?

Ведущий со ста долларами заберется вглубь джунглей, поднимется на пирамиду и познакомится с самыми древними фермерами в мире. А еще он встретит настоящих потомков древних майя и узнает, почему этот народ покинул свои древние мегаполисы. Ведущий же с «золотой» картой останется на Карибском побережье, не отдаляясь от роскоши и дорогих развлечений. Он посетит город мощи и власти майя – Тулум, увидит известное на весь мир шоу Цирка дю Солей и потискает толстопузых ламантинов! Но самое главное – богатый турист нырнет в древнюю машину времени и окажется в самом центре кровавого жертвоприношения, где отдаст свое сердце!

Выживет ли ведущий после встречи с дикими индейцами

17 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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