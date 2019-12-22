Шалена зірка: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

22 декабря 2019 23:50 Александр Кива
Шалена зірка: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
Шалена зірка: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

19 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 выпуск нового шоу Шалена зірка.

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Смотрите в 16 выпуске шоу Шалена зірка: Можете представить мужчину в образе Бейонсе? Если нет – не огорчайтесь, в новом выпуске «Шаленої зірки» вы увидите именно это. Украино-венесуэльский хореограф Амадор Лопес перевоплотится во всемирно известную американскую певицу Бейонсе. Получится у него или нет – решать вам. Как и то, удастся ли войти ли в образ участнице группы «НеАнгелы» Славе Каминской. Она станет мультипликационным персонажем Джессикой Рэббит.

16 выпуск шоу Шалена зірка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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