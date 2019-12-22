Шалена зірка: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
22 декабря 2019 23:50
Шалена зірка: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
19 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 выпуск нового шоу Шалена зірка.
Шалена зірка: Можете представить мужчину в образе Бейонсе? Если нет – не огорчайтесь, в новом выпуске «Шаленої зірки» вы увидите именно это. Украино-венесуэльский хореограф Амадор Лопес перевоплотится во всемирно известную американскую певицу Бейонсе. Получится у него или нет – решать вам. Как и то, удастся ли войти ли в образ участнице группы «НеАнгелы» Славе Каминской. Она станет мультипликационным персонажем Джессикой Рэббит.
16 выпуск шоу Шалена зірка смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.