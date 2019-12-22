Средиземноморский check-in: Палермо (Италия) – смотреть выпуск онлайн от 21.12.2019

21 декабря на НЛО TV и на нашем сайте TV.UA вышел 14 выпуск тревел-шоу Средиземноморский check-in.

В этом выпуске его ведущие Алена Мороз и Илья Луценко побывали в итальянском городе на Сицилии – Палермо.

Именно в этом регионе снимали легендарный фильм «Крестный отец». Алена и Илья прочувствуют всю атмосферу Сицилии на собственном опыте! Илья попробует необычный вариант местной уличной еды – бургер с мороженным. А Алена вместе с уличными торговцами сама сделает фреш.

Также Алена отправиться на экскурсию к местам, где сохраняются… трупы. И это далеко не все, чем удивил и порадовал ведущих Палермо.

Смотрите новый выпуск тревел-шоу Средиземноморский check-in прямо сейчас на нашем сайте tv.ua.