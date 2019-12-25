Improv Live Show: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)

25 декабря 2019 20:50 Юлия Крутиева
Improv Live Show: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
Improv Live Show: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
пресс-служба Нового канала

25 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 18 выпуск юмористического проекта «Improv Live Show».

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Смотрите в 18 выпуске «Improv Live Show»: как Наталья Могилевская пытается вернуть в магазин намордник. По условиям импровизации певица не знает, какой именно товар попал в ее руки. Она признается, что точно такой же ей когда-то дарил Влад Яма. Получится ли у Натальи угадать, о каком предмете идет речь? Узнайте прямо сейчас! 

Валентин Михиенко и Константин Трембовецкий представят себя Могилевской в импровизации «Интервью по слову». Они придумают для своей звездной гостьи особые бьюти-процедуры и тантрический скайп. В этом выпуске вас ждут кулинарные изыски от Евгения Клопотенко, проверка от Николая Тищенко и многое другое!

Новый выпуск «Improv Live Show» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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