Improv Live Show: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.12.2019)
25 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 18 выпуск юмористического проекта «Improv Live Show».
Валентин Михиенко и Константин Трембовецкий представят себя Могилевской в импровизации «Интервью по слову». Они придумают для своей звездной гостьи особые бьюти-процедуры и тантрический скайп. В этом выпуске вас ждут кулинарные изыски от Евгения Клопотенко, проверка от Николая Тищенко и многое другое!
Новый выпуск «Improv Live Show» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.