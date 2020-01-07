Хто зверху-9: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2019)
7 января 2020 14:56
5 декабря на Новом канале и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 15 выпуск шоу Хто зверху-9.
Хто зверху-9: В «Хто зверху?» снова выясняют, кто круче – женщины или мужчины. В команде под предводительством Сергея Притулы сыграют Николай Тищенко, Александр Бережок и Андрей Шабанов. А Леся Никитюк будет вести к победе Надежду Матвееву, Леру Бородину и Елену Филонову.
15 выпуск шоу Хто зверху-9 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
15 выпуск шоу Хто зверху-9 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.