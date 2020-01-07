Хто зверху-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2019)
7 января 2020 14:53
12 декабря на Новом канале и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 16 выпуск шоу Хто зверху-9.
Хто зверху-9: На "Хто зверху?" в этот раз примут участие юморист Валентин Михиенко, актер Костя Войтенко и ведущий Никита Добрынин. Команда девушек оказалась не менее талантливой и яркой: за победу в шоу будут сражаться певица Ольга Цибульская, актриса Настя Короткая и DJ NANA. Все они примеряют необычные кимоно и будут иметь дело с... огромными суши.
16 выпуск шоу Хто зверху-9 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
16 выпуск шоу Хто зверху-9 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.