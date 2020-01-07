Хто зверху-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

7 января 2020 14:47 Александр Кива
Хто зверху-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

5 декабря на Новом канале и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 15 выпуск шоу Хто зверху-9.

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Смотрите в 17 выпуске шоу Хто зверху-9: Сергій Притула втомився запрошувати на Скляну дошку тільки гостей студії, тому цього разу конкурс проходитиме Леся Іванівна Нікітюк. Леді Ле відповідатиме на запитання про професійний бокс, астрономію та чоловіка королеви Єлизавети. Капітан жіночої команди не буде так само підставляти Притулу, тому на дошці опиниться Женя Галич у шоу Хто зверху? 2019. Музикантові доведеться згадувати справжні імена Макса Барських і Лесі Українки та як називається сольний концерт Михайла Поплавського. А Сергій Притула зробить для себе сумний висновок – українські дівчата дуже закомплексовані, тому що статистика сьомого раунду невтішна. Який відсоток жінок вважають себе чудовими коханками?

17 выпуск шоу Хто зверху-9 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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