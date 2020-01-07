Хто зверху-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2019)
7 января 2020 14:49
Хто зверху-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2019)
26 декабря на Новом канале и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 18 выпуск шоу Хто зверху-9.
Хто зверху-9: На «Хто зверху?» и в этот раз скучать не придется! Евгений Клопотенко, Егор Крутоголов и Артем Пивоваров будут играть против Виктории Маремухи, Дивы Оливки и Jerry Hill. Их бессменные предводители – Сергей Притула и Леся Никитюк. А в финале участники превратятся в охотников за привидениями. От летающих белых призраков – не скрыться! Берегитесь!
18 выпуск шоу Хто зверху-9 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
18 выпуск шоу Хто зверху-9 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.