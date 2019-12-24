Стосується кожного: семейное болото (эфир от 24.12.2019)

24 декабря 2019 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: семейное болото (эфир от 24.12.2019)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 декабря.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : Каждая встреча родных сестры и брата из Большого Болота, что на Полтавщине, обычно завершается взаимными оскорблениями и драками. 34-летний Александр пытается силой спасти родную сестру и трех племянников от побоев отца. Впрочем, сестра Александра уверяет, что не требует заботы брата. 31-летняя Валентина утверждает, что навязчивой защитой брат пытается отвлечь внимание от собственной жестокости по отношению к их маме. Почему родные люди настолько возненавидели друг друга? В студии «Касается каждого» мы попробуем разобраться в семейных проблемах и извлечь из этого скандального болота хотя бы детей ...

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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