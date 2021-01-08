Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

8 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина. Тема выпуска – Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор?

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Новый Год без Винника - как зима без снега! Ведь только возле него женщины сразу тают и превращаются в настоящих волчиц! Винникомания - 6 лет неминуемой истерии! Почему люди сходят с ума - только от взмаха его волос? Какими чарами он сыплет со сцены? Неужели женщины готовы бросать собственных мужчин - ради Винника?

Беспрецедентный новогодний эксперимент! Впервые в истории украинской музыки - мы раскроем все секреты! Олег Винник в студии Говорит Украина - пройдет новогодний детектор лжи. Как певцу удается влиять на людей и изменять их судьбы? Кто пришел в студию, чтобы жениться? И какие тайны певец скрывает от всех - покажет детектор лжи!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.