Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

8 января 2021 15:08 Александр Кива
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 27.12.2019)
пресс-служба канала Украина

8 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина. Тема выпуска – Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор?

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Новый Год без Винника - как зима без снега! Ведь только возле него женщины сразу тают и превращаются в настоящих волчиц! Винникомания - 6 лет неминуемой истерии! Почему люди сходят с ума - только от взмаха его волос? Какими чарами он сыплет со сцены? Неужели женщины готовы бросать собственных мужчин - ради Винника?

Беспрецедентный новогодний эксперимент! Впервые в истории украинской музыки - мы раскроем все секреты! Олег Винник в студии Говорит Украина - пройдет новогодний детектор лжи. Как певцу удается влиять на людей и изменять их судьбы? Кто пришел в студию, чтобы жениться? И какие тайны певец скрывает от всех - покажет детектор лжи!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

Говорит Украина Олег Винник телешоу Все секреты Олега Винника

Материалы по теме

МАСКА: в шоу появится уникальный персонаж родом из Западной Украины
Новости

МАСКА: в шоу появится уникальный персонаж родом из Западной Украины
Мир наизнанку-12: стала известна страна и дата премьеры нового сезона тревел-шоу
Анонсы на ТВ

Мир наизнанку-12: стала известна страна и дата премьеры нового сезона тревел-шоу
МАСКА: как охраняют и сохраняют главную тайну проекта
Новости

МАСКА: как охраняют и сохраняют главную тайну проекта
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
Телешоу

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK