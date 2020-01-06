Говорит Украина: Двое одни дома: найдите семью под елку! (эфир от 06.01.2020)

6 января 2020 19:00 Александр Кива
Говорит Украина: Двое одни дома: найдите семью под елку! (эфир от 06.01.2020)
Говорит Украина: Двое одни дома: найдите семью под елку! (эфир от 06.01.2020)

6 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Пока все украинцы с радостью ждут новогодние праздники, Ирина и Руслан их боятся, потому что чувствуют себя как никогда одинокими! Брат и сестра рано стали сиротами, и всегда мечтали найти свои корни. Единственным родственником для них может стать родной дядя, которого они ищут уже 10 лет.

Почему родные люди потеряли друг друга? Какие неожиданные встречи ждут сегодня сестру с братом? Но осуществится ли их желание о большой семье за праздничным столом?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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