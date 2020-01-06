Стосується кожного: Щедрый вечер (эфир от 06.01.2020)

6 января 2020 18:00 Александр Кива
Стосується кожного: Щедрый вечер (эфир от 06.01.2020)
Стосується кожного: Щедрый вечер (эфир от 06.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 января.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В выпуске «Искушение насилия» 15-летний Юрий Никулица из Черкасской области просил об одном: помочь вылечить маму от алкогольной зависимости. В студии мама пообещала Юре, что отправится на лечение. Выполнила ли она свое обещание? История мальчика очень тронула известную певицу Ярославу Руденко. Она увидела в ней отголоски того, что когда-то пережила сама из-за отчима. Ярослава поддержала Юру в студии, а спустя два месяца отправилась навестить парня и его 5-летнюю сестру. Как теперь живут дети?

В программе «Причина развода» хореограф Сергей Костецкий пообещал 8-летнему Коле Щигло из Краснополья Сумской области провести для него мастер-класс по танцам. Неужели ради исполнения этой детской мечты Сергей бросил все и поехал в Краснополье?

Многим зрителям ток-шоу запомнился Юрий Волович из Днепропетровской области, герой выпуска «Крутой вратарь». Мальчишка, мечтающий стать футболистом, в свой первый приезд в студию программы мог передвигаться только на четвереньках. Но это было три года назад. Благодаря неравнодушию украинцев, помощи высококлассных врачей и собственной силе воли Юра весь этот год боролся за возможность встать на ноги. Каким он приедет в студию «Касается каждого» в этот раз?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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