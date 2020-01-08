Говорит Украина: 50 лет раскаяния: найдите проданного ребенка! (эфир от 08.01.2020)

8 января 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: 50 лет раскаяния: найдите проданного ребенка! (эфир от 08.01.2020)
Говорит Украина: 50 лет раскаяния: найдите проданного ребенка! (эфир от 08.01.2020)

8 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Нина заходит в соседский дом в гости. И вдруг слышит шокирующее заявление женщины. Женщина решает помочь. Она быстро бежит к подруге, которая не могла родить самостоятельно и предлагает ей купить младенца. С тех пор прошло 53 года. И Нина до сих пор беспокойна. Ведь тогда с матерью-продавщицей осталась еще старшая 3-летняя девочка!

Какой ценой на самом деле заплатили за мальчика? Что случилось с его 3-летней Светланой? Какие секреты полувековой давности будет раскрыто?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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