Орел и решка. Чудеса света: Австралийская пустыня - смотреть онлайн выпуск от 12.01.2020

12 января 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Австралийская пустыня - смотреть онлайн выпуск от 12.01.2020
Орел и решка. Чудеса света: Австралийская пустыня - смотреть онлайн выпуск от 12.01.2020

12 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света

В этот уикенд Антон Зайцев и Алина Астровская отправятся в самый центр Австралийского материка, чтобы увидеть раскаленную Австралийскую пустыню – одно из самых жарких мест на нашей планете, где наблюдали температуру в 54 градуса!

В Австралийской пустыне путешественник с «золотой» картой арендует вертолет и дом на колесах, возьмет приватный тур к священной скале, попробует хвост кенгуру, приготовленный аборигенами, и увидит невероятное световое шоу в ночной пустыне. А турист со 100 долларами попадет в город Элис-Спрингс в самом центре пустыни, пообщается с местными аборигенами и познакомится с сувенирами из кенгуру, поймает ядовитую змею и отправится в путешествие через пустыню в кабине гигантского автопоезда..

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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