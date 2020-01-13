Стосується кожного: взрослая девятиклассница (эфир от 13.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 января.

14-летняя Екатерина из Киевско области вот-вот должна стать мамой. Девятиклассница умоляет о помощи, ведь убеждена, что ее дочь хотят забрать сразу после рождения. После того, как органы опеки узнали о беременности школьницы, сразу предъявили претензии ее родителям относительно ненадлежащего воспитания дочери.

Предполагаемый отец ребенка - 19-летний Максим Ворожко - помогать также не собирается, а свое отцовство категорически отрицает. Непредсказуемые последствия первой любви или предвзятое отношение к несовершеннолетней роженицы. Какая судьба ждет маму-школьницу и ее ребенка, что вот-вот родится?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.