Говорит Украина: Тираном называет, но рога наставляет? (эфир от 13.01.2020)

13 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Сергей пригласил женщину на первое свидание, и оно едва не закончилось вызовом полиции! Олеся приехала напугана, с разбитыми руками и черной спиной! Такие синяки наставил ее бывший, когда бил кулаками и газовым баллончиком. Мужчина якобы угрожал ее утопить в колодце и залить бетоном. Угрозы получал и ее нынешний муж Сергей, и женщина утверждает - самое страшное, что бывший теперь как будто держит в заложниках их совместных двоих детей!

Как свои действия объяснит бывший Олеси? Какой будет встреча двух ее мужчин? И какие тайны прошлого скрывает сама женщина?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.