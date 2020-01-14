Стосується кожного: За ширмой беспризорности (эфир от 14.01.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 января.
70-летняя Анна Мовчан с Херсонщины постоянно ссорится с невесткой Натальей через своих домашних любимцев. Сейчас в одной комнате с ней живут 5-ро кошек и маленький щенок. В другой комнате проживает семья сына с двухлетним ребенком, и они недовольны жизнью рядом с уличными животными. Анна Павловна не скрывает, что Наталья - незваный гость в ее доме. И считает, что невестка, устанавливая свои правила, пытается завладеть ее имуществом. Почему уличные животные стали ближе по семью собственного сына и какое прошлое скрывает невестка?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.