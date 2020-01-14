Стосується кожного: За ширмой беспризорности (эфир от 14.01.2020)

14 января 2020 19:44 Александр Кива
Стосується кожного: За ширмой беспризорности (эфир от 14.01.2020)
Стосується кожного: За ширмой беспризорности (эфир от 14.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 января.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

70-летняя Анна Мовчан с Херсонщины постоянно ссорится с невесткой Натальей через своих домашних любимцев. Сейчас в одной комнате с ней живут 5-ро кошек и маленький щенок. В другой комнате проживает семья сына с двухлетним ребенком, и они недовольны жизнью рядом с уличными животными. Анна Павловна не скрывает, что Наталья - незваный гость в ее доме. И считает, что невестка, устанавливая свои правила, пытается завладеть ее имуществом. Почему уличные животные стали ближе по семью собственного сына и какое прошлое скрывает невестка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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