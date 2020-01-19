Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Оахака - смотреть онлайн выпуск от 19.01.2020

19 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.

После Тихуаны город Оахака и одноимённый штат может показаться вам другой страной. Мексиканский азарт, шумные развлечения и драйв остались там, на границе с США. А Оахака показывает ту часть идентичности мексиканцев, которая передалась им из времён испанских колонизаторов и дополнила уклад индейских племён.

Именно здесь проживает больше половины всех индейцев страны! Они до сих пор чтят традиции, говорят на родных языках и далеко не всегда знают испанский. “Ивлеева VS Бедняков” познакомят вас с ними - в ближайший уик-энд.

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.