Орел и решка. Чудеса света: Храмы Камбоджи - смотреть онлайн выпуск от 19.01.2020

19 января 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Чудеса света: Храмы Камбоджи - смотреть онлайн выпуск от 19.01.2020
Орел и решка. Чудеса света: Храмы Камбоджи - смотреть онлайн выпуск от 19.01.2020

19 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

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Смотрите в новом, финальном выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света

Храмы Камбоджи - место популярное, многолюдное, на первый взгляд странный выбор, правда? Но это одно из немногих мест на планете, где дух истории висит в воздухе как густой дым. Вы будете стоять посреди древней храмовой площади, посреди снующих туристов, суеты, бардака, - и наконец-то услышите и узнаете самого себя. А ваш вновь рождённый дух будут защищать своды, которые сотни лет тянутся к солнцу. Чудо храмов Камбоджи - в этот уик-энд!

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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