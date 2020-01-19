Орел и решка. Чудеса света: Храмы Камбоджи - смотреть онлайн выпуск от 19.01.2020
19 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.
Храмы Камбоджи - место популярное, многолюдное, на первый взгляд странный выбор, правда? Но это одно из немногих мест на планете, где дух истории висит в воздухе как густой дым. Вы будете стоять посреди древней храмовой площади, посреди снующих туристов, суеты, бардака, - и наконец-то услышите и узнаете самого себя. А ваш вновь рождённый дух будут защищать своды, которые сотни лет тянутся к солнцу. Чудо храмов Камбоджи - в этот уик-энд!
Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.