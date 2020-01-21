Стосується кожного: Дневник убийства. Часть 2 (эфир от 21.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 января

20 и 21 января зрители увидят два выпуска о расследовании резонансного преступления, которое произошло в Киеве и шокировало всю страну: жестокого убийства 16-летней Евы Лысенко и 19-летней Марии Камыниной.

Тела двух девушек с многочисленными ножевыми ранениями обнаружила в первых числах января в одной из съемных квартиры Киева риелтор. На тот момент Ева и Мария уже несколько дней числились в розыске. Что произошло с девушками, которые жили в благополучных семьях, были любимы родителями и не относились к группам риска? Что известно о предполагаемых убийцах?

Самое страшное для родителей – хоронить своих детей. Но еще страшнее – знать, какой мучительной смертью их ребенок умирал. Родители убитых девушек шокированы тем, каким пыткам перед смертью подверглись их дочери. Родные Евы и Марии придут в студию ток-шоу, чтобы рассказать, что они смогли узнать о случившемся. И, главное, чтобы потребовать справедливого наказания для тех, кто так страшно издевался над их дочками и лишил их жизни...

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.