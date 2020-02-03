Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 03.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 февраля.
Уже больше года семья Светланы страдает от угроз и психологического давления коллекторов. В октябре 2018 она взяла онлайн-кредит на четыре тысячи гривен. Деньги нужны на лечение онкобольной мамы. Женщина утверждает, что погашала долг, но на ее телефон постоянно поступают не только угрозы, но и страшные фотографии трупов и непристойные коллажи. Сегодня в студии «Касается каждого» кредитные истории, которые вышли не только за рамки закона, но и за пределы человеческой морали. Почему правоохранительная система позволяет издевательства над должниками? И как не оказаться среди жертв коллекторов?