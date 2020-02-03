Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 03.02.2020)

3 февраля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 03.02.2020)
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 03.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 февраля.

Уже больше года семья Светланы страдает от угроз и психологического давления коллекторов. В октябре 2018 она взяла онлайн-кредит на четыре тысячи гривен. Деньги нужны на лечение онкобольной мамы. Женщина утверждает, что погашала долг, но на ее телефон постоянно поступают не только угрозы, но и страшные фотографии трупов и непристойные коллажи. Сегодня в студии «Касается каждого» кредитные истории, которые вышли не только за рамки закона, но и за пределы человеческой морали. Почему правоохранительная система позволяет издевательства над должниками? И как не оказаться среди жертв коллекторов?

Облако тегов

Стосується кожного телешоу Касается каждого

Материалы по теме

Говорит Украина: Беременная в 13: кто ответит за ночного гостя? (эфир от 03.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Беременная в 13: кто ответит за ночного гостя? (эфир от 03.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: на проект пришла девушка, которую приковывали в сарае цепью
Новости

Від пацанки до панянки-4: на проект пришла девушка, которую приковывали в сарае цепью
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Телешоу

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK