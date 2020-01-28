Стосується кожного: опасность в поликлинике (эфир от 28.01.2020)

28 января 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: опасность в поликлинике (эфир от 28.01.2020)
Стосується кожного: опасность в поликлинике (эфир от 28.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 января

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Не один раз вся страна обсуждала случаи, когда дети получали травмы в школе, на спортплощадке или во время уроков физкультуры. Но случаи, когда дети травмируются в медучреждениях, шокируют намного больше. Ярослава Альбольболь привела 4-летнего сына Льоэя, заболевшего ветрянкой, к врачу в одну из поликлиник Киева.

В результате – к ветрянке добавился перелом бедра: пока мама оформляла документы в регистратуре, на малыша упала металлическая дверь! Теперь Льоэя ждет серьезная операция и полугодичная реабилитация, но только после того, как он переболеет ветрянкой. Журналисты «Стосується кожного» побывали в больнице и узнали, как чувствует себя мальчик. В этом выпуске они выйдут на связь со студией из больничной палаты, где рядом с сыном сейчас неотлучно находится его отец.

Почему сотрудники поликлиники сначала бросились не к нему, а к злополучной двери, чтобы побыстрее ее вынести?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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