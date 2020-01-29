Стосується кожного: Предательство родителей (эфир от 29.01.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 29 января
17-летний Ярослав Добрицкий с Черниговщины разыскивает свою маму, которая исчезла из его жизни еще 7 лет назад. Парня воспитывала бабушка - 68-летняя Надежда Добрицкая. Вот уже два года Ярослав хватается за любую работу, чтобы заработать деньги и помочь бабушке. Впрочем, в этом году он мечтает поступить в духовную семинарию и стать священником. Но без присутствия матери это сделать нельзя, ведь у него нет никаких документов. Наши журналисты разыскали обоих родителей Ярослава. Сегодня они приедут в студию «Касается каждого». Сможет ли парень простить родительскую измену и осуществить свою заветную мечту?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.