Стосується кожного: Проклятые килограммы (эфир от 30.01.2020)

30 января 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Проклятые килограммы (эфир от 30.01.2020)
Стосується кожного: Проклятые килограммы (эфир от 30.01.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 января

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

57-летняя жительница Одесской области Татьяна Терзиу уже несколько месяцев буквально прикована к постели. С ее избыточным весом ей трудно даже сидеть. При росте 1, 63 метра она весит более 130 килограммов. Татьяна считает, что ее семью разрушает зависть бывшего окружения. Вспоминает, как неоднократно обнаруживала мистические находки. Проблемы в семье начались примерно 30 лет назад. Сначала из семьи ушел муж Татьяны, затем их сына сбила автомашина, на руках у Татьяны умерли сестра и двое братьев. Проклятие или халатное отношение к собственному телу и здоровью? Как помочь человеку умерить аппетит к надуманным проблемам и вернуть любовь к себе?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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