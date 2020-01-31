Стосується кожного: любовь зла (эфир от 31.01.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 31 января
38-летняя Галина Бризинская после первого неудачного брака встретила мужчину, который принял ее с четырьмя детьми. У супругов за 10 лет совместной жизни родилось еще трое. Впрочем, это не остановило многодетную мать от новой безумной любви к мужчине, который на 14 лет ее моложе. Мама Галины выбор дочери не одобряет, ведь у мужчины за плечами страшное прошлое и бабушка уверена, что внукам может грозить опасность. Слепая любовь, которая затмевает опасность, или долгожданный шанс на женское счастье? Какую страшную тайну своего детства скрывает молодой избранник многодетной матери и может ли это угрожать будущему ее шестерых детей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.