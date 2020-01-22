Говорит Украина: Жених с павлинами: почему бегут невесты? (эфир от 22.01.2020)

22 января 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Жених с павлинами: почему бегут невесты? (эфир от 22.01.2020)
Говорит Украина: Жених с павлинами: почему бегут невесты? (эфир от 22.01.2020)

22 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Друг Владимира - морской офицер! Восемь лет провел на войне, героически спас целый корабль, а также снялся в кино! Но теперь страдает от одиночества! Когда Владимир приезжает в гости к другу, откровенно завидует его приданному. Человек сам построил дом в райской местности. И теперь удивляет всех соседей - выращивает дома павлинов! У Владимира в голове не укладывается - почему у такого человека еще нет жены!

Мы выполнили просьбу мужчины и подобрали потенциальных невест для его друга. Степан уже сходил на три романтических свидания! И что произошло во время романтических встреч? Почему Степан до сих пор сам не смог найти достойную женщину? И с кем покинет сегодня студию?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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