Говорит Украина: Меня мучает жена - я хочу ДНК для сына? (эфир от 20.01.2020)

27 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Сквозь сон Анатолий услышал, как кто-то открывает дверь. В комнату ворвались три незнакомца! Мужчину ударили табуреткой по голове, били кулаками по телу и разбили нос! А потом заставили сесть в машину, вывезли за город и бросили посреди трассы! Больше всего боли ему нанесло не это! Анатолий не может принять, что все это будто устроила его жена! И теперь он не может даже видеть детей!

За что отомстила жена Анатолию? Бывшие супруги сегодня встретятся в студии, чтобы выяснить правду! Но какой еще человек из прошлого Анатолия приехал к нам? И для кого мы были вынуждены делать тесты ДНК?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.