Говорит Украина: Где были руки моего мужа, когда я падала с балкона? (эфир от 28.01.2020)

Говорит Украина: Где были руки моего мужа, когда я падала с балкона? (эфир от 28.01.2020)

28 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Ужасная трагедия всколыхнула маленький городок в Киевской области! 30-летняя Оксана выпала с седьмого этажа собственного балкона на глазах у семьи! Полиция считает смерть молодой женщины несчастным случаем! А ее подруга Юлия уверена - к гибели женщины причастен ее муж. Свидетели вроде бы видели, как ее держали с балкона за ноги. Теперь вроде бы в опасности и жизнь трех маленьких детей Оксаны. Ведь они остались жить с отцом!

Трагическая случайность или хладнокровное убийство - что на самом деле случилось с многодетной матерью? Какая тайна могла разрушить отношения супругов и подтолкнуть мужчину к возможному преступления? Какую правду сегодня впервые откроет детектор лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.