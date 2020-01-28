Говорит Украина: Где были руки моего мужа, когда я падала с балкона? (эфир от 28.01.2020)

28 января 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Где были руки моего мужа, когда я падала с балкона? (эфир от 28.01.2020)
Говорит Украина: Где были руки моего мужа, когда я падала с балкона? (эфир от 28.01.2020)

28 января на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Ужасная трагедия всколыхнула маленький городок в Киевской области! 30-летняя Оксана выпала с седьмого этажа собственного балкона на глазах у семьи! Полиция считает смерть молодой женщины несчастным случаем! А ее подруга Юлия уверена - к гибели женщины причастен ее муж. Свидетели вроде бы видели, как ее держали с балкона за ноги. Теперь вроде бы в опасности и жизнь трех маленьких детей Оксаны. Ведь они остались жить с отцом!

Трагическая случайность или хладнокровное убийство - что на самом деле случилось с многодетной матерью? Какая тайна могла разрушить отношения супругов и подтолкнуть мужчину к возможному преступления? Какую правду сегодня впервые откроет детектор лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Облако тегов

Говорит Украина телешоу

Материалы по теме

Участники «Топ-модели по-украински» стали мужем и женой
Новости

Участники «Топ-модели по-украински» стали мужем и женой
Стосується кожного: опасность в поликлинике (эфир от 28.01.2020)
Телешоу

Стосується кожного: опасность в поликлинике (эфир от 28.01.2020)
В ток-шоу «Касается каждого» – о трагедии в поликлинике, где на 4-летнего малыша упала железная дверь
Анонсы на ТВ

В ток-шоу «Касается каждого» – о трагедии в поликлинике, где на 4-летнего малыша упала железная дверь
Главное – не перепутать: На шоу «Голос країни-10» выступил двойник Насти Каменских
Новости

Главное – не перепутать: На шоу «Голос країни-10» выступил двойник Насти Каменских

Популярное на сайте

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мнения разделились: Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото

Мнения разделились: Дочь Оли Поляковой в бикини озадачила Сеть откровенным фото

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)

Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 281 серию онлайн (эфир от 21.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK