Полезная программа: как выбрать киви (эфир от 21.01.2020)

Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Как лучше есть киви – с кожурой или без? Правда ли, что этот фрукт способствует похудению? Можно ли его засушить или завялить в домашних условиях? Как применяют киви в народной медицине и косметологии? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Борис Скачко, эксперт по экзотическим фруктам Любовь Харченко, шеф-повар Сергей Шелестов. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – телеведущая Ирина Юсупова.
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