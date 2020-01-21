Полезная программа: как выбрать киви (эфир от 21.01.2020)

21 января 2020 21:30 Александр Кива
Полезная программа: как выбрать киви (эфир от 21.01.2020)
Полезная программа: как выбрать киви (эфир от 21.01.2020)

Во вторник, 21 января, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный киви.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: Как лучше есть киви – с кожурой или без? Правда ли, что этот фрукт способствует похудению? Можно ли его засушить или завялить в домашних условиях? Как применяют киви в народной медицине и косметологии? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: диетолог Борис Скачко, эксперт по экзотическим фруктам Любовь Харченко, шеф-повар Сергей Шелестов. Полезными советами также поделится звездная гостья ток-шоу – телеведущая Ирина Юсупова.

Новый выпуск Полезной программы смотрите онлайн на tv.ua.

 

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