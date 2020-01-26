Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Страна Басков - смотреть онлайн выпуск от 26.01.2020
26 января на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.
Легендарные телепутешественники Настя Ивлеева и Андрей Бедняков на этот раз доберутся до Севера Испании – в Страну Басков. Весь уикенд Настя и Андрей будут знакомиться с главными баскскими городами – Бильбао, Сан-Себастьяном и Гетарией. Помимо этого, будут любоваться местной природой и разгадывать тайну баскских ведьм. А еще – познакомят зрителей с известными на весь мир баскскими жителями. Не пропустите 26 января на «Интере» – необычные приключения «Орла и решки» в Стране Басков.
Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.