Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Пхукет - смотреть онлайн выпуск от 02.02.2020

2 февраля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.

Этот уикенд ведущие Настя Ивлеева и Андрей Бедняков проведут в Таиланде на острове Пхукет.

Владельцу безлимитной карты достанутся: новенький внедорожник, роскошный отель, а также свидание с тиграми! Кроме того, богатый ведущий отправится на остров Джеймса Бонда, где попробует посадить на крючок гигантского сиамского карпа. А турист со ста долларами обзаведется собственным транспортом, повстречает слонов, отведает местные экзотические десерты, а также посетит лучшие пляжи Пхукета.

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн в 11:30 на нашем сайте TV.UA.