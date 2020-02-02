Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Пхукет - смотреть онлайн выпуск от 02.02.2020

2 февраля 2020 10:00 Александр Кива
Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Пхукет - смотреть онлайн выпуск от 02.02.2020

2 февраля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков

Этот уикенд ведущие Настя Ивлеева и Андрей Бедняков проведут в Таиланде на острове Пхукет.

Владельцу безлимитной карты достанутся: новенький внедорожник, роскошный отель, а также свидание с тиграми! Кроме того, богатый ведущий отправится на остров Джеймса Бонда, где попробует посадить на крючок гигантского сиамского карпа. А турист со ста долларами обзаведется собственным транспортом, повстречает слонов, отведает местные экзотические десерты, а также посетит лучшие пляжи Пхукета.

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн в 11:30 на нашем сайте TV.UA.

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Орел и Решка телешоу путешествие Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков Пхукет

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