Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Малайзия - смотреть онлайн выпуск от 09.02.2020

9 февраля 2020 11:00 Александр Кива
Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Малайзия - смотреть онлайн выпуск от 09.02.2020

9 февраля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков

В этот раз телепутешественники Настя Ивлеева и Андрей Бедняков отправятся за настоящей азиатской экзотикой в Малайзию.

Сможет ли Андрей выстоять против самой страшной птицы на земле? Выдержит ли Настя испытания традиционным блюдом «Асам лакса»? 

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Орел и Решка телешоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков

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