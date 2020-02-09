Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Малайзия - смотреть онлайн выпуск от 09.02.2020

9 февраля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.

В этот раз телепутешественники Настя Ивлеева и Андрей Бедняков отправятся за настоящей азиатской экзотикой в Малайзию.

Сможет ли Андрей выстоять против самой страшной птицы на земле? Выдержит ли Настя испытания традиционным блюдом «Асам лакса»?

Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.