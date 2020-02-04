Стосується кожного: Спасение от сиротства (эфир от 04.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 февраля.
Трех несовершеннолетних детей заброшенных и больных спасли полицейские и медики Киевской области. 34-летняя многодетная мать просто оставила их на двух старших дочерей якобы временно. Вите не везло с мужчинами, поэтому осталась одна с детьми без всякой помощи и алиментов. Впрочем, соседка рассказывает, что мать постоянно бросает детей одних, и может даже по несколько дней не появляться дома. Тяжелые жизненные обстоятельства или прикрытие собственной безответственности? Кто спасет детей от вынужденного сиротства?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.