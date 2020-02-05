Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 05.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 февраля.
Татьяна Довгаленко с Днепропетровщины в 16 лет весила 130 килограммов. За два года девушка потеряла 83 кг и оказалась на грани анорексии. А участница программы «Победить ожирение», которую мы снимали 5 лет назад, 54-летняя Ольга Корсун с Киевщины - весила критические 182 килограмма. И уже через полтора года она пришла в нашу студию, похудев до вожделенных 77. Впрочем, после стремительной потери веса у Ольги возникла новые проблемы. В студии «Касается каждого» женщины, которые не останавливаются на полпути и готовы меняться ради своих близких. Как обуздать аппетит и бороться с лишними килограммами?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.