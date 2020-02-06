Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 06.02.2020)

6 февраля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 06.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 февраля.

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64-летняя Людмила Тимохович из Запорожья возмущена тем, как ее 39-летняя племянница с Днепропетровщины издевается над собственной семьей и детьми. По словам Людмилы, впервые их большую семью всколыхнуло 4 года назад, когда 13-летняя дочь Татьяны призналась, что ее изнасиловал очередной мамин сожитель. А полгода назад Татьяна сама выгнала из дома свою мать. Между тем многодетная племянница Людмилы обвинения родственников отрицает, так как считает, что именно тетя Людмила портит ее репутацию исключительно из-за бабушкиного наследства - земельного пая и сельского дома. Искренняя забота о детях или месть за неполученное наследство?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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