Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 06.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 февраля.
64-летняя Людмила Тимохович из Запорожья возмущена тем, как ее 39-летняя племянница с Днепропетровщины издевается над собственной семьей и детьми. По словам Людмилы, впервые их большую семью всколыхнуло 4 года назад, когда 13-летняя дочь Татьяны призналась, что ее изнасиловал очередной мамин сожитель. А полгода назад Татьяна сама выгнала из дома свою мать. Между тем многодетная племянница Людмилы обвинения родственников отрицает, так как считает, что именно тетя Людмила портит ее репутацию исключительно из-за бабушкиного наследства - земельного пая и сельского дома. Искренняя забота о детях или месть за неполученное наследство?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.