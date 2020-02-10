Стосується кожного: Сильнейшие мотиваторы (эфир от 10.02.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 февраля.
30-летний Александр Ступак из Винницкой области - уникален. Его рост - всего лишь один метр пятнадцать сантиметров. Еще в 9-летнем возрасте у Саши проявилась болезнь, которая навсегда его приковала к постели. Уже более 20 лет Саша - заложник своего тела: он не может пошевелить ни руками, ни ногами. Александр общается с миром через интернет и имеет более 3 тысяч друзей. Сам себя парень называет коучем и мотиватором. История маленького, но очень сильного украинца. О чем мечтает парень? И чем он вдохновляется, чтобы поддерживать других, не имея возможности даже передвигаться?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.