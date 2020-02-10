Стосується кожного: Сильнейшие мотиваторы (эфир от 10.02.2020)

10 февраля 2020 19:50 Александр Кива
Стосується кожного: Сильнейшие мотиваторы (эфир от 10.02.2020)
Стосується кожного: Сильнейшие мотиваторы (эфир от 10.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 февраля.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

30-летний Александр Ступак из Винницкой области - уникален. Его рост - всего лишь один метр пятнадцать сантиметров. Еще в 9-летнем возрасте у Саши проявилась болезнь, которая навсегда его приковала к постели. Уже более 20 лет Саша - заложник своего тела: он не может пошевелить ни руками, ни ногами. Александр общается с миром через интернет и имеет более 3 тысяч друзей. Сам себя парень называет коучем и мотиватором. История маленького, но очень сильного украинца. О чем мечтает парень? И чем он вдохновляется, чтобы поддерживать других, не имея возможности даже передвигаться?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 10.02.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 10.02.2020
Говорит Украина: Внучка привела палача, который забирает мой дом? (эфир от 10.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Внучка привела палача, который забирает мой дом? (эфир от 10.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Телешоу

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Телешоу

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Популярное на сайте

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!

Популярное видео

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK