Стосується кожного: самый сильный мотиватор (эфир от 11.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 февраля.

30-річний Олександр Ступак з Вінниччини - унікальний. Його зріст лише один метр п’ятнадцять сантиметрів. Ще в 9-річному віці у Сашка проявилася хвороба, яка назавжди його прикувала до ліжка. Вже понад 20 років Сашко - заручник свого тіла: він не може поворухнути ані руками, ані ногами. Олександр спілкується зі світом через інтернет і має більше 3 тисяч друзів. Сам себе хлопець називає коучем і мотиватором. Історія найменшого, але водночас найсильнішого чоловіка України. Про що мріє унікальний українець? Та чим він надихається, аби підтримувати інших, не маючи можливості, навіть, рухатися?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.