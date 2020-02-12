Стосується кожного: черви в детсаду (эфир от 12.02.2020)

12 февраля 2020 17:30 Александр Кива
Стосується кожного: черви в детсаду (эфир от 12.02.2020)
Стосується кожного: черви в детсаду (эфир от 12.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 февраля.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В течение четырех месяцев работница кухни в детском садике фотографировала - чем на самом деле кормят малышей. А еще выложила в сеть фото - как на первое детям дают жир вместо мяса в котлетах, и жареную мойву - на второе. Сегодня говорим о еде массового поражения и методы противодействия пищевом обмана. Человеческий фактор и невнимательность или прибыльная схема для обогащения. Почему человеческая жизнь и здоровье обесцениваются к бездумному существования червя?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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