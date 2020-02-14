Стосується кожного: родительский долг (эфир от 14.02.2020)

14 февраля 2020 20:30 Александр Кива
Стосується кожного: родительский долг (эфир от 14.02.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 февраля.

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73-летняя Анна Мельникова из Одесской области после смерти дочери стала опекуном собственных внучек. Ведь уверена, что их родному отцу дети не нужны. Анатолий Боровик считает себя хорошим отцом и обвиняет тещу в запрете общаться с детьми. Мужчина тайком уже несколько лет общается с дочерьми по телефону. А в последнее время старшая из девочек начала жаловаться на бабушку и попросила отца быстрее забрать ее к себе. Анатолий стал угрожать бывшей теще, что отберет детей. Манипуляции девочки-подростка или возможность для отца избежать уплаты по алиментам? Кто на самом деле заботится о детях?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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