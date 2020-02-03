Говорит Украина: Беременная в 13: кто ответит за ночного гостя? (эфир от 03.02.2020)

Говорит Украина: Беременная в 13: кто ответит за ночного гостя? (эфир от 03.02.2020)

3 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Несколько дней назад журналисты «Говорит Украина» получили анонимное сообщение, которое шокировало всю редакцию! В Ровненской области 13-летняя школьница готовится стать мамой! Уже через 4 часа журналисты прибыли в село, где живет беременный ребенок! Оказалось, София уже на 6 месяце беременности!

Кто отец будущего ребенка? О каком ночном госте школьница молчала полгода? Где в это время была мать девушки? И кто должен понести ответственность?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.