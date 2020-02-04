Говорит Украина: Скрытый ребенок невестки с ножом (эфир от 04.02.2020)

4 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: Скрытый ребенок невестки с ножом (эфир от 04.02.2020)
Говорит Украина: Скрытый ребенок невестки с ножом (эфир от 04.02.2020)

4 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Уже четыре года Лиза тоскует за маленьким братиком. Его мать воткнула нож в грудь отцу ребенка, забрала малыша и исчезла! «Не отдавайте меня матери» - эти слова брата глубоко залегли в сердце Лизы! Родные мальчика ужасаются мысли о матери ребенка! Они любой ценой хотят спасти его и вернуть в семью!

Где находится мальчик? В каком он состоянии? Какие еще тайны всплывут в студии? И какой будет встреча мужчины с бывшей, что вонзила в него нож?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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