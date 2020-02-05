Говорит Украина: Беременные женщины в поисках похороненной семьи (эфир от 05.02.2020)

5 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Анатолий недавно отгулял свадьбу. Но вместо первой брачной ночи думал только о ... тесте! Молодая жена рассказала Анатолию, что ее папа, который стал папой 5 детей, сам сирота - сразу после рождения он попал в детское учреждение. И единственное, что осталось в память о его матери - это ее имя. За семейным столом тесть Анатолия признался, что сам отказался покинуть стены интерната!

Какие шокирующие подробности своего детства Александр скрывал от родных и сегодня впервые решится их рассказать? И кто на другом конце страны также вел собственные поиски?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.