Говорит Украина: На фото смотрю, а писать боюсь? (эфир от 11.02.2020)

11 февраля 2020 19:30 Александр Кива
Говорит Украина: На фото смотрю, а писать боюсь? (эфир от 11.02.2020)
Говорит Украина: На фото смотрю, а писать боюсь? (эфир от 11.02.2020)

11 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Маленький Павел играл возле кухни, а когда подошел к трубе, то из разговора взрослых услышал страшную тайну! Во время ссоры Павел решил отомстить сестре и выпалил, что она - приемная! Сейчас Павел уже взрослый. Но он до сих пор корит себя за то ужасный поступок в детстве и теперь хочет помочь найти ее биологических родственников!

Удастся ли сегодня Павлу загладить свою вину перед Лилей? Кто сегодня приехал на встречу в студию? И почему мы вынуждены были делать ДНК?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 19:50 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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